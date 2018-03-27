Федор Смолов: неудовлетворен, что забил французам, потому что футбол – командная игра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости, Тарас Барабаш. Нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что неудовлетворен тем, что забил гол французам в контрольном матче, поскольку футбол – это командная игра.

Во вторник сборная России уступила французам в товарищеском матче, который прошел на стадионе "Санкт-Петербург", со счетом 1:3. Смолов стал автором единственного гола в составе россиян.

Самые яркие моменты матча Россия - Франция

"Это уже был третий матч с капитанской повязкой в сборной. Для меня это честь и гордость, спасибо, что (главный тренер) Станислав Саламович (Черчесов) мне доверяет капитанскую повязку. Но в первую очередь хочется выигрывать. Я неудовлетворен, что забил, потому что футбол – командная игра", - сказал Смолов журналистам.

"Лично мне здесь (в Санкт-Петербурге) больше нравится играть (чем в "Лужниках"), здесь закрывается крыша и не так холодно. По содержанию мы лучше здесь играем", - добавил форвард.