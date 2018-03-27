Фондовый рынок России рухнул после массовой высылки дипломатов

Фондовый рынок в России показал резкое падение на торгах на фоне массовой высылки российских дипломатов из западных стран.

По итогам сессии индекс МосБиржи рухнул на 1,95% — это рекордное значение с мая прошлого года. Входящие в него компании суммарно подешевели на 193 млрд рублей.

Индекс РТС, отражающий валютную цену крупнейших российских корпораций, в понедельник потерял $4,2 млрд. Он завершил торги на минимальной с 14 февраля отметке в 1230,96 пункта.

Акции госбанков также заметно потеряли в цене. Бумаги ВТБ обвалились на 4,3%, а «Сбербанка» — на 2,67% (147 млрд рублей). Газовая корпорация «Газпром» подешевела на 2,63% или 85 млрд рублей, акции «Роснефти» просели на 2,05%, «Норникеля» — на 2,25%.

Отмечается, что даже нефть не улучшила ситуацию. Котировки Brent поднялись выше $70 за баррель на ожиданиях, что ОПЕК продлит сделку по сокращению добычи.

Также после четырех дней роста подешевели российские гособлигации. Доходность 10-летних ОФЗ 26207 поднялась до 6,96% годовых, а индекс цен госбумаг RGBI снизился на 12 пунктов до 145,12 пункта.

Ранее стало известно о высылке более 137 российских дипломатов из 23 стран, включая Великобританию. Информация постоянно обновляется, так как новые страны объявляют солидарность позиции Лондона, который обвинил Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ситуация носит массовый характер и является самой масштабной высылкой российских дипломатов. Прошлый рекорд был установлен в 1971 году, когда сотрудников посольства СССР в Лондоне обвинили в разведдеятельности. Тогда Великобритания выслала на родину 105 граждан СССР.

Эксперты отмечают, что на фоне дипломатической войны инвесторы активно уходят от рисков и продают российские активы. Российский рубль сдал весь рост по отношению к доллару, который показывал в первой половине торгов в понедельник — в течение дня курс поднялся на 52 копейки и торговался по 56,83 рубля, но к вечеру рухнул до 57,31 рубля. Курс евро вырос на 58 копеек — до 71,2975 рубля, а в ходе сессии поднимался до нового рекорда с 14 февраля — 71,57 рубля.