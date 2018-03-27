ФСБ задержала участников «Красноярского джамаата»

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали в Красноярске девять участников террористической ячейки «Красноярский джамаат» (запрещена в России), сообщила пресс-служба ФСБ.

«Три организатора и шесть участников террористической ячейки задержаны... Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ ("Организация террористического сообщества") и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе")», — цитирует ТАСС сообщение спецслужбы.

В рамках дела силовики провели обыски по 16 адресам, в ходе которых была изъята запрещенная экстремистская и религиозная литература и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Некоторые из задержанных дают признательные показания.