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ФСБ задержала участников «Красноярского джамаата»


Добавлено: 27 мар 2018 в 10:03, Категория: Новости на сегодня
ФСБ задержала участников «Красноярского джамаата»

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали в Красноярске девять участников террористической ячейки «Красноярский джамаат» (запрещена в России), сообщила пресс-служба ФСБ.

«Три организатора и шесть участников террористической ячейки задержаны... Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ ("Организация террористического сообщества") и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе")», — цитирует ТАСС сообщение спецслужбы.

В рамках дела силовики провели обыски по 16 адресам, в ходе которых была изъята запрещенная экстремистская и религиозная литература и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Некоторые из задержанных дают признательные показания.


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Добавлено: 27 мар 2018 в 10:03, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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