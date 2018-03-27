Футболисты сборной Бельгии разгромили команду Саудовской Аравии, Лукаку оформил дубль

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Футболисты сборной Бельгии на своем поле разгромили в товарищеском матче команду Саудовской Аравии, которая является соперником сборной России по группе А чемпионата мира-2018.

Встреча, прошедшая во вторник в Брюсселе, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. У победителей дубль оформил Ромелу Лукаку (13-я и 39-я минуты), также отличились Миши Батшуайи (77) и Кевин де Брёйне (78).

Встреча сборных России и Саудовской Аравии будет матчем открытия чемпионата мира-2018 и пройдет на поле стадиона "Лужники" в Москве 14 июня. Также в группе А выступят сборные Египта и Уругвая.

Команда Бельгии также является участником ЧМ-2018 и выступит на групповом этапе в группе G, где сыграет с командами Панамы, Англии и Туниса.