Газпром и Нафтогаз начали обсуждать разрыв контрактов

Корпорация «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, передает ТАСС.

Его спросили, состоялись ли переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался. Кроме того, «Газпром» еще раз уведомил «Нафтогаз», что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Апелляция по этому делу будет подана до конца марта», — сказал Медведев.

Ранее в «Нафтогазе» пообещали сделать все, чтобы помешать давлению «Газпрома» на ЕС.

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