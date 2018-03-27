Google научит детей распознавать фейки

Google инвестирует 10 миллионов долларов в течение ближайших двух лет в поддержку медиаграмотности. Речь идёт в том числе о партнёрстве с образовательными YouTube-каналами для детей, которые должны научить их распознавать фейковые новости от реальных фактов.В проекте участвуют такие каналы как asapSCIENCE с 7 миллионами подписчиков и Smarter Every Day с 5,5 миллионами подписчиков, их авторы выразили интерес к инициативе YouTube. К программе сервиса смогут присоединиться и другие каналы, посвящённые образованию и новостям.Одной из причин создания программы стал ролик о школьнике, выжившем во время стрельбы во Флориде. Видео назвали постановочным, а самого юношу назвали «кризисным актёром». Ролик попал в тренды YouTube и сервису пришлось удалить его вручную.14 марта стало известно, что для борьбы с фейковыми новостями под конспирологическими видео будет появляться справка о событиях или фактах из «Википедии». Журналисты, критики и сама энциклопедия встретили решение с презрением. Оказалось, что YouTube не договорился об этом с фондом Wikimedia, который управляет «Википедией».