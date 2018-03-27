Госдолг Украины обновил максимум

В феврале этого года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины вырос на 0,85%, или на $0,65 млрд и достиг отметки $76,76 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В национальной валюте госдолг сократился на 2,97%, или на 63,24 млрд грн — до 2,069 трлн грн.

В то же время, соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП впервые с 2011 года уменьшилось в сравнении с предыдущим годом (с 80,9% на конец 2016 года до 71,8% на конец 2017 года).