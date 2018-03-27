Говорит Украина - Кроватка в снегу для месячного Тимура (27.03.2018)

Добавлено: 27 мар 2018 в 18:30 ,

Говорит Украина. Кроватка в снегу для месячного Тимура последний выпуск 27 марта. Вместо уютной детской малыш с мамой уже месяц живут в больнице. Из-за конфликта двух женщин маленький Тимурчик, который лишь почувствовал любовь матери – может остаться сиротой. Сегодня вместе с вами мы попробуем изменить его судьбу! Но найдется ли для него дом? А на Львовщине мать покинула младенца в подъезде жилого дома. Ее оставили прямо на коврике под дверью одной из квартир. Ребенка, закутанного в тряпку, обнаружил хозяин квартиры. Сейчас девочка в больнице. Она здорова. Судьбой крохи проникся весь город.



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