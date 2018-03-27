«Гремят тяжелые разрывы»: Донецк и Макеевка вздрагивают от звуков боя

Сегодня днем жители оккупированных Макеевки и Донецка в социальных сетях сообщают, что в разных районах слышны громкие разрывы и мощные залпы тяжелого вооружения.

В комментариях люди сообщают:

«12.15 Макеевка-зеленый слушаю ух ты Макеевка Объединенный слушаем очень мощно».

«12.35 Путиловка гремит ЯБП, минометы»

«12.41 Гвардейка Пастуховка снова прослушали громко мощно»

«12.50 Донецк Шахт. площадь Тяжелый разрыв только что, СЗ. Донецк Волна по окнам»

«кажуть чотири +один вибух»

«ОРДО 12:47 та 13:05 Київський р-н. Добряче гупнуло, приблизно на заході півночі».

«13.06 Пастуховка, содрогнулась»

«13.17 Донецк Заперевальная. Периодически тяжелые. Содрогается дом Политбойцов. Периодически слышны раскаты. Бирюзова 4 мощных услышали»

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