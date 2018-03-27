Губернатору Кемеровской области Тулееву грозит отставка

Аман Тулеев, занимающий пост губернатора Кемеровской области, лишится своего поста.

Вероятной формулировкой увольнения станет «по состоянию здоровья».

Когда именно будет объявлено об отставке Тулеева пока не сообщается. В кемеровском правительстве сообщили о том, что данное решение уже принято Москвой и доведено до сведения губернатора.

Как отметил политолог Никита Исаев, Тулеев проявил верх бесчеловечности, отказавшись приехать в горящий ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли десятки людей.

По мнению эксперта, Тулеев, как главный человек региона, должен нести ответственность за случившееся. Исаев подчеркивает, что если руководитель не готов брать на себя ответственность, то он профессионально непригоден и должен покинуть свой пост, сообщает издание «Новые известия».