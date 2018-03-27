Игорную зону в Крыму создадут в посёлке Кацивели на Южном берегу

Крымская игорная зона расположится в посёлке Кацивели на Южном берегу Крыма. Об этом журналистам после заседания Совета министров Республики рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов, пишет РИА Крым.

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По его словам, готовый рабочий проект планируют презентовать на Ялтинском международном экономическом форуме в апреле этого года.

Ранее власти Республики отказались от планов строительства игорной зоны на территории санатория «Жемчужина» в посёлке Гаспра (Большая Ялта), рядом с замком «Ласточкино гнездо». Сообщалось, что оператором создаваемой игорной зоны будет крупный инвестор, чьё имя из-за санкций не разглашается.

«Это участок в Кацивели. Он определён. Сейчас идёт формирование законодательной базы. Там будут проведены общественные слушания. Есть крупный оператор, который готов зайти на эту сферу», — отметил Аксенов.

Он также сказал, что сейчас готовится техническая документация и формируется нормативная база. «Фактически, работы уже идут. Рабочий проект уже есть. Предварительно, срок ввода в эксплуатацию объекта казино конец 2019 года», — сказал глава Крыма.

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещён везде, кроме четырёх специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму.

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