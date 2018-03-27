Я хочу сделать подтяжку лица. С годами появляются на лице морщины, и я хотел бы это все убрать, чтобы выглядеть моложе. Хотя все мои друзья и родственники отговаривают меня, и Алена тоже категорически против. Но все-таки мы находимся на телевидении, на нас смотрят каждый день десятки миллионов людей, и хочется выглядеть хорошо. Я не считаю себя старым, но ничего не вижу плохого в том, чтобы сделать подтяжку. Все медийные люди это делают, тут нет ничего зазорного. Я не говорю, что хочу полностью поменять лицо. Меня все в себе устраивает, но чтобы подтянуть и убрать морщинки, я готов лечь под нож хирурга. Это абсолютно не связано с тем, что моя девушка младше меня на одиннадцать лет. Алену, я уверен, в моей внешности все устраивает. Я в большей степени решил это сделать для себя, когда ты находишься на телевидении, то это обязывает выглядеть соответствующе.
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Новости » Шоу-бизнес » Илья Яббаров хочет сделать подтяжку лица
Илья Яббаров хочет сделать подтяжку лица
Добавлено: 27 мар 2018 в 05:35, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 27 мар 2018 в 05:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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