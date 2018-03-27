Инсайдеры говорят: новые отношения Анджелины Джоли

После того, как Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в 2016 году, папарацци не разу не удалось предоставить в СМИ информацию о новых симпатиях актрисы. Но похоже всё изменилось и теперь у Джоли есть кавалер. Издание Entertainment Tonight предоставило читателям информацию от инсайдеров, которые утверждают о переменах в личной жизни звезды.



Как сообщают инсайдеры, у Анджелины появились отношения с неким агентом по недвижимости, который не входит в звездную диаспору. Правда, утверждать о романтических связях пока рано. «Анджелина сказала друзьям, что пока не готова к новым свиданиям, но тем не менее она видится с одним симпатичным мужчиной. Он в возрасте и работает агентом по недвижимости. Он не принадлежит к известным людям. Энджи была в очень плохом состоянии после расставания с Брэдом, и этот мужчина стал для нее тем человеком, который помогает ей справиться с ее проблемами,» — рассказал источник.

Инсайдер решил также поделится информацией и о бывшем муже актрисы. Брэд Питт меняется, как и его супруга. «Он очень изменился с момента разрыва с Анджелиной. Если раньше он слыл домоседом, месяцами мог не выходить из дома и был очень пессимистично настроен относительно своего будущего, то в последние месяц-два Брэд стал чаще выходить в свет. Он любит встречаться и обедать с близкими друзьями, а вот о своей личной жизни не распространяется. Женщины, с которыми он видится, не из числа селебрити,» — сообщает источник.



Несмотря на тяжелый развод с 54-летним Брэдом Питтом, 42-летняя Анджелина Джоли продолжает бороться за права женщин, усердно работать и уделять своим детям еще больше внимания. В недавнем интервью актриса рассказала, что нужно делать для того, чтобы прожить жизнь не впустую.

«У меня есть работа, есть творчество, и каждый день я работаю над собой, чтобы вырасти как личность,» — говорит она.

Как мы видим по частым общественным выступам в защиту женщин и равноправию, Джоли считает, что не только забота о личной жизни и работе важна. Она считает, что не менее важно приносить пользу обществу. «Мы все пытаемся найти некий баланс. Я думаю, для этого нужно просто найти что-то, что вам нравится. Но, конечно, если вы не принимаете участие в чем-то более глобальном, не делаете ничего полезного для общества, а сосредоточены только на своей жизни, рано или поздно вы поймете, что на самом деле несчастны. Ваша жизнь будет бессодержательной,» — заявила она.

Джоли также заявила, что со временем планирует вовлекать в гуманитарную деятельность, которой она активно занимается, и своих шестерых детей.