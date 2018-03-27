Ирландия объявила о высылке российского дипломата

Республика Ирландия высылает одного российского дипломата из-за отравления в британском Солсбери. Об том сообщается на сайте МИД Ирландии.

4 марта в Солсбери были госпитализированы бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как сообщили британские власти, оба попали в реанимацию из-за отравления нервно-паралитическим ядом «Новичок» советской разработки. Великобритания, а вслед за ней ЕС, США и некоторые другие страны заявили, что за отравлением, «вероятнее всего», стоит Россия. Из-за этого по всему миру к высылке готовятся российские дипломаты.

Всего высылают около 140 россиян, включая 60 в США и 23 в Великобритании.

МИД России пообещал жестко ответить на эти шаги.