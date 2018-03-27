Исландия приняла дипломатические меры против России и заявила о бойкоте ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля

МИД Исландии заявил о солидарности с Великобританией в связи с так называемым делом Скрипаля.

Внешнеполитическое ведомство страны уточнило, что речь идёт о дипломатических мерах и бойкоте Чемпионате мира по футболу. Впрочем, бойкотировать футбольное состязание будут лишь официальные лица страны — сборной и болельщиков это не касается.

«Среди мер, принятых Исландией, — временная отсрочка всего двустороннего диалога на высоком уровне с российскими властями. Следовательно, исландские лидеры не будут присутствовать на Чемпионате мира по футболу в России этим летом», — говорится в сообщении.

«Правительство Исландии настоятельно призывает российские власти дать четкие ответы на важные вопросы, касающиеся расследования, и полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия», — говорится на сайте исландского МИД.

Об этом решении оповестили посла России в Исландии, для этого он был вызван в МИД.