Источники говорят: Джастин Бибер хочет вернуть Селену Гомес

Западные источники сообщают, что Джастин Бибер собирается вновь вернуть свою возлюбленную Селену Гомес. Месяц назад пара вновь разошлась.



«Он ни с кем не встречается. Постоянно думает и говорит о Селене. Джастин явно не собирается закрывать эту главу», — рассказал инсайдер.

С новостью о том, что Бибер хочет вернуть былые отношения, стала известна реальная причина их расставания: в последнее время пара не ладила между собой и приняла решения разойтись. «Серьезного повода для разрыва не было. Они отдохнут немного и снова начнут встречаться», — рассказал знакомый Бибера.

Правда, по недавним фотографиям, которые появились в сети, Джастин уж совсем не выглядел расстроенным и даже нашел новую спутницу. На фото видно, как бывший парень Селены Гомес, посетил концерт вместе с неизвестной девушкой. Вскоре журналисты выяснили личность юной особы и ей оказалась модель агентства CW Manafgment Баскин Чампион. Пока поклонники ждут официальных комментариев самой Селены, знакомые Бибера утверждают, что певец просто хотел вызвать ревность у бывшей возлюбленной.



«Селена во всю развлекается с друзьями, так что он (Джастин. — Прим. ред.) тоже хотел показать, что способен веселиться.»

«Если говорить начистоту, я думаю, что отчасти он хотел вызвать у Селены ревность.» — утверждает источник.

Инсайдер говорит, что сама Селена повторений отношений с Бибером не хочет, ведь была очень зависима от него. Это влияет не только на количество ее свободного времени для себя и карьеры, но и на душевное состояние. Гомес решила, что не будет зацикливаться на молодом человеке и его присутствие в своей жизни сведет к минимуму. «Когда они вместе — они вместе, когда они врозь — они врозь. На данный момент Селена решила отступить, чтоб сосредоточиться на карьере, здоровье, друзьях и близких. Она не может постоянно находиться с Джастином — у нее нет на это времени и энергии,» добавил инсайдер.



Повышенное внимание к личности не нравится Селене, ведь та хочет сконцентрироваться на семье и наладить отношения с матерью.

«Селена и Джастин решили временно расстаться, большей частью из-за мамы Селены и ее отношения к Джастину. Его семья любит Селену, а вот семья певицы восприняла новость об их воссоединении в штыки, так как они не доверяют ему. Селена пытается убедить их, что Джастин очень изменился… Но ее семья пока не готова в это поверить.

Ее отношения с Джастином очень повлияли на отношения с матерью. Селена не может к этому спокойно относиться, так как они с Мэнди всегда были как лучшие подруги. Мэнди до сих пор переживает по поводу операции дочери и помнит, какие серьезные осложнения были у нее. Ей не хочется, чтобы переживания из-за Джастина снова отразились на здоровье Селены. Джастин и Селена решили дать ее семье время, это не окончательное расставание,» — говорят источники.