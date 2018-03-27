Источники говорят: принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц в Намибии

С самого начала романтических отношений принц Гарри и Меган Маркл находятся под пристальным вниманием прессы. Подробности свадьбы внука королевы Великобритании и бывшей актрисы появляются почти каждый день, а вот о медовом месяце было неизвестно ничего — по сей день. Инсайдеры портала Daily Mail узнали некоторые подробности о путешествии будущих супругов.



Чтобы СМИ не узнали о направлении путешествия принца Гарри и его невесты, они забронировали сразу несколько отелей в разных странах. Правда, источники не смогли сдержать информации и проговорились, заявив, что пара остановится в отеле Hoanib Valley Camp в Намибии. Он привлек Меган и Гарри тем, что находится в четырех часах езды от ближайшего города.



А недавно стало известно о выборе торта для церемонии бракосочетания. Испечет праздничный торт известный кондитер Клэр Птак, владеющая пекарней Violet на западе Лондона. Пара заказала у Клэр лимонно-бузинный торт. Украшениями послужит вкусный сливочный крем и живые цветы. Торт будущие супруги выбрали сезонный. В заявлении Кенсингтонского дворца сообщается, что Птак испечет торт, который будет отличаться «ярким весенним вкусом».

Кондитер Клэр Птак, выросшая в Калифорнии, отдает предпочтение органическим и сезонным ингредиентам в своей выпечке. В заявлении Кенсингтонского дворца говорится, что принц Гарри и Меган Маркл с нетерпением ждут момента, когда они смогут угостить своих гостей этим тортом.

«У меня просто нет слов, насколько я рада тому, что принц Гарри и мисс Маркл попросили именно меня испечь свадебный торт», — рассказала свои впечатления Клэр Птак.

«Это тем более захватывающий опыт, потому что я знаю, что они (принц Гарри и Меган Маркл) придерживаются таких же, как и я, взглядов на происхождение продуктов, экологичность производства и использование сезонных продуктов. И самое главное, наши мнения по поводу вкуса совпадают», — отметила Клэр Птак.



Такой выбор был сделан не просто так. Скорее всего на него повлияла Меган, которая уже знакома с Клэр. Раннее Маркл вела собственный блог о здоровом образе жизни, The Tig, ранее брала интервью у Клэр Птак для своего сайта. После помолвки с принцем Гарри Меган Маркл удалила свой блог. Клэр Птак — ученица известного американского ресторатора и шеф-повара Алисы Уотерс. Птак некоторое время работала в ее ресторане Chez Panisse в городе Беркли, штат Калифорния. Позже она переехала в Лондон и в 2010 году открыла свою пекарню, где продает органическую выпечку.

Служба начнется в 12:00 по лондонскому времени, а буквально через час новоиспечённые муж и жена отправятся на конную прогулку. После прогулки молодожены вернутся в замок и присоединятся к приему, который пройдет в одном из самых красивых его залов. А уже во второй половине дня состоится частный прием, организованный принцем Чарльзом.

Всего на свадьбу, помимо основного состава приглашенных, позвали 2640 людей: 1200 выдающихся жителей и почетных граждан различных графств Великобритании («со всех уголков страны»), 610 сотрудников Виндзорского замка, 530 сотрудников королевского дворца, 200 человек из благотворительных фондов, с которыми работают Гарри и Меган, и 100 учеников из местных школ.