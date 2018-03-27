Кличко поручил проверить киевские ТРЦ из-за пожара в Кемерово

Мэр Киева Виталий Кличко поручил обследовать системы пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других заведениях массового пребывания людей в Киеве после трагедии в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«Мы шокированы трагедией, случившейся в Кемерово. Пожар привел к большому количеству жертв, унес жизни людей, среди которых было много детей», – заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев.
Также Пантелеев отметил, что поручение касается всех сфер жизнедеятельности города.
В мэрии обращают внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других заведений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Киеве продолжают нести цветы к российскому посольству.
Фото: Деловая столица