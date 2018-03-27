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Команда, которую не ласкают: сборная России по футболу встретится с французами


Добавлено: 27 мар 2018 в 00:44, Категория: Спорт
Команда, которую не ласкают: сборная России по футболу встретится с французами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости, Тарас Барабаш. Сборная России по футболу во вторник в Санкт-Петербурге проведет контрольный матч с командой Франции в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. В минувшую пятницу команда Станислава Черчесова потерпела поражение с крупным счетом от бразильцев (0:3) и намерена реабилитировать себя в глазах болельщиков. Если это произойдет, шквал критики в адрес сборной со стороны болельщиков и СМИ должен поутихнуть.

Черчесов верит, что может обыграть французов

Перед игрой с "трехцветными" Черчесов отметил, что сборная России не впадает в депрессию из-за не самых лучших результатов, а футболисты не грустят, если болельщики "не ласкают".

"Если есть критика, она может быть негативная и позитивная. Не могу сказать, что я со всем ознакомлен, поскольку занят командой. Если много высказываний, значит, к нам неравнодушны. Мы должны свои выводы делать. Если нас хвалят, мы не летаем, если нас не ласкают, мы тоже в депрессию не впадаем. Результат (матча с Бразилией) нас самих не устроил. Мы готовились побеждать, но нам это не удалось", - сказал Черчесов журналистам.

С капитаном Смоловым и без депрессии: как Россия настраивается на Францию

При этом Черчесов отметил, что команда намерена не просто не уступить именитому сопернику, но и будет бороться за победу при своих болельщиках. "Поражение радости нам не доставило. У нас было собрание после игры. Что может быть лучше, чем возможность реабилитироваться через три дня? Мы хотим сыграть намного качественнее, чтобы это помогло нам выиграть", - сказал Черчесов.

Уже известно, что сборной России не смогут помочь полузащитники Роман Зобнин и Далер Кузяев, покинувшие расположение команды из-за травм. Ворота российской сборной будет защищать голкипер петербургского "Зенита" Андрей Лунев.

Трагедия, которая затронула всех

Сборная России в понедельник днем в полном составе провела тренировку на стадионе "Санкт-Петербург". Занятие началось с минуты молчания в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово. Позже стало известно, что футболисты сборной России сыграют с французами в траурных повязках, а сам матч также начнется с минуты молчания.

"Это трагический момент, который нас всех затронул. Мы перед началом тренировки почтили память покинувших нас людей. Остальные акции будем согласовывать. Если что-то будет, то будем заранее информировать. Это трагедия. Когда кто-то выигрывает или проигрывает — это отходит на второй-третий план. Но мы спортсмены и должны завтра выиграть", - заявил Черчесов.

дешам отметил глушакова

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед игрой отметил, что, несмотря на отсутствие травмированного нападающего Александра Кокорина, сборная России обладает сильными футболистами.

"Смотрел последние матчи сборной России. Обычно она играет по одной и той же схеме с тремя центральными защитниками, но фланги участвуют в атаке. Эта национальная команда атакует и низом, и с помощью навесов. Они используют быстрые рывки. Сейчас россияне потеряли из-за травмы хорошего нападающего, я говорю о Кокорине. Однако у вас остался прекрасный полузащитник (Денис) Глушаков. Это очень опытный игрок. Россия — хорошая команда. Это доказал даже последний матч против Бразилии, несмотря на то что он был проигран", - заявил Дешам журналистам.

Дешам также отметил, что его команда благодаря матчу в Петербурге рассчитывает почувствовать атмосферу, которая будет царить на предстоящем чемпионате мира. "Мы хотим познакомиться с еще одним возможным соперником по чемпионату мира. Хотим ощутить атмосферу турнира, который пройдет в России", - заявил тренер.

Национальная сборная СССР и ставшая ее преемницей российская команда провели против французских футболистов 18 матчей. Четырежды верх брала советская команда, еще дважды – российская. "Трехцветные" побеждали пять раз, в том числе трижды была обыграна сборная России. Еще семь встреч завершились вничью.


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Добавлено: 27 мар 2018 в 00:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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