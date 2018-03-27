Командующий Объединенных сил Наев рассказал, сколько еще будет продолжаться АТО на Донбассе

Антитеррористическая операция на Донбассе будет продолжаться до указа Президента Украины Петра Порошенко об объявлении начала операции Объединенных сил.По его словам, в настоящее время руководителем антитеррористической операции на Востоке Украины является генерал-лейтенант Забродский Михаил Витальевич.Антитеррористическая операция – она продолжается, и будет действовать до тех пор, пока Президент Украины своим указом не объявит о начале операции Объединенных сил. Это произойдет только после того, как мной, как командующим, и мне подчиненным объединенным оперативным штабом будут осуществлены определенные мероприятия по подготовке этой операции, в частности планирование, которые продлятся некоторое время, – пояснил Наев.В то же время, генерал-лейтенант отметил, что "эти сроки не будут длительными"."У меня уже есть определенные временные показатели, до какого времени я должен завершить подготовку к этой операции, осуществить доклад начальнику Генерального штаба главного командования Вооруженных сил Украины и в дальнейшем Президенту Украины. И после утверждения этих действий и планировочных документов и состоится мероприятие по началу операции", – подытожил командующий ООС.