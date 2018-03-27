Командующий рассказал о подготовке Украиной операции Объединенных сил на Донбассе (ВИДЕО)

Командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал, что сейчас идет подготовка к началу операции.

Она начнется после соответствующего указа президента Украины. Об этом он заявил в понедельник, 26 марта в интервью 5 каналу.

Наев также отметил, что подготовка не будет длительной и уже есть определенные временные показатели, однако раскрывать дату он не может.

«У меня уже есть определенные временные показатели, к которым я должен завершить подготовку к этой операции, сделать доклад начальнику Генерального штаба — главнокомандующему Вооруженных сил Украины и в дальнейшем президенту Украины. А после утверждения этих действий и планировочных документов состоится начало операции», — сказал он.

На данный момент, по его словам, продолжается «антитеррористическая операция».

«Антитеррористическая операция — она продолжается, и будет действовать до тех пор, пока президент Украины своим указом не объявит о начале операции Объединенных сил», — сказал Наев.