Комфортабельный отель на берегу моря в Алуште

Крым славится изумительной живописной местностью, где обширные степи сочетаются с широченными многокилометровыми песчаными пляжами. Крым– это древние горы, укрытые лесами, с горными озерами, водопадами, необыкновенными пещерами, с остатками древних скальных городов. А еще изумительное побережье с субтропическим климатом и природой.

Курортный город Алушта располагает большим выбором отлей и гостиниц сообразно вашим финансовым возможностям и предпочтениям. Достойным вариантом для прекрасного времяпрепровождения станет Алушта отель Сказка.

Те, кто успел побывать у нас хотя бы единожды, с большим удовольствием сюда возвращается и рекомендуют для отдыха своим друзьям.

Отель «Сказка» приглашает воспользоваться всевозможными бесплатными и платными услугами, которые дадут возможность получить полноценный и интересный отдых в Крыму. И хотя, отель Сказка имеет свою ценовую политику, тем не менее, в нем предусматривается возможность полноценно провести отпускное время и получить относительно недорогие всевозможные услуги для всей семьи.

Вместимость нашего отеля составляет 80 мест. Здесь есть бесплатная библиотека, на территории расположена собственная охраняемая автостоянка. Сейф с индивидуальными ячейками пригодится для тех, кто захочет оставить ценные вещи и документы под ключ. Оплата за хранение составляет 40 рублей за ячейку в сутки. В противном случае, отель не несет ответственности за ценные вещи, не сданные в сейф. В каждом номере гостиницы установлены современные жидкокристаллические телевизоры, принимающие множество каналов страны, например, Первый, НТВ, Россия 24, РТР-Планета, СТС, Рен-ТВ, ТНТ, Страна, Интер.

Проводятся экскурсии как общие, так и по индивидуальному заказу (для групп от 6 человек).