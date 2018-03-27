Королева Британии считает, что Меган Маркл сделает ее внука очень счастливым

19 мая состоится долгожданная свадьба бывшей актрисы Меган Маркл и младшего внука королевы Британии принца Гарри. Звезда телесериала «Форс-мажоры» станет полноправным членом королевской семьи и будет тесно общаться с Елизаветой II. Всех волнует, какого же мнения о будущей жене королева. Ответ на этот вопрос нашла автор книги «Гарри: жизнь, потеря и любовь» Кейт Николь.



«Источники, с которыми я общалась, говорили, что она с самого начала чувствовала, что Меган сыграет положительную роль в жизни принца Гарри, что она сделает его очень счастливым и всегда будет оказывать ему поддержку», — рассказала писательница.

Королеве настолько понравилась невеста внука, что та даже не против изменений, к которым прибегли вовремя подготовки свадьбы Меган и Гарри. Они идут наперекор традициям, а бабушка и не против. «У нее с младшим внуком всегда была особая связь. Она в восторге от того, что он наконец женится. Она сказала паре: «Это ваша свадьба, ваш день. Планируйте ее так, как хотите», — добавила Николь.



До публикации этой информации, раннее королева уже давала согласие на свадьбу внука и бывшей актрисы. Букингемский дворец представил обществу официальное сообщение Ее Величества, в котором та дает соглашение на брак своего внука и звезды сериала «Форс-мажоры»: «Я выражаю свое согласие на брак своего самого любимого внука принца Гарри Чарльза Альберта Дэвида Уэльского и Рэйчел Меган Маркл. Это согласие должно быть скреплено Большой Печатью и внесено в записи Тайного совета,» — заявила королева в своем сообщение, которое она направила Тайному совету. Похожее заявление Елизавета II делала и перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

Меган сразу очаровала бабушку своего избранника. Возможно, Елизавета прониклась симпатией к избраннице внука еще и из-за того, что ее собаки корги полюбили Маркл. Такой симпатии они не проявляли даже к самому принцу Гарри. «Корги сразу приняли ее! На меня они лаяли все эти 33 года, но когда идет Меган — тишина,» — со смехом рассказывал Гарри.

Помимо симпатии королевы, Меган назвали самой красивой в королевской семье. Доктор Джулиан Де Сильва, работающий в центре косметической и пластической хирургии Лондона, сравнил внешность представительниц британской королевской семьи, в том числе и будущей жены принца Гарри Меган Маркл, и заявил, что 36-летнюю актрису можно признать самой красивой.