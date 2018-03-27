Кураторы - 18 серия (27.03.2018)

Добавлено: 27 мар 2018 в 19:51 ,

Новый сериал-фильм Кураторы 18 серия 27 марта. Волонтеры по всему миру помогают старикам преодолевать одиночество благодаря велопрогулкам. Датчанин Оле Кассов еженедельно приезжает в дома престарелых, чтобы забрать стариков на велопрогулку. Большинство из них из-за болезней не могут самостоятельно пройтись по городу и поэтому чувствуют себя изолированными от общества. Молодежный сериал производства Студии Мамахохотала, рассказывает увлекательные истории об иностранцах, которые изучают медицину, знакомятся с особенностями жизни в Украине, влюбляются, ссорятся и постоянно попадают в разные передряги.



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