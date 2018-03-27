Лавров: Мы ответим на хамство Запада

Россия ответит на действия стран Запада в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Его спросили, ответит ли Россия на действия западных стран.

«Ответим, не сомневайтесь. Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать», — ответил Лавров.

По словам министра, западные страны решили выслать российских дипломатов под давлением США.

«Будь то эта ситуация, будь то палестинская проблема, когда напрямую заявляется — «мы не будем давать палестинцам денег, пока не согласитесь на ту идею, которую мы пока еще не сформулировали», то есть «покупайте втемную». Также как «покупайте втемную» заявления Терезы Мэй в ситуации, когда эти заявления просто оскорбляют систему англосаксонского, британского правосудия», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров отреагировал на слова британского министра об «отойти и заткнуться».

Фото: Промразвитие