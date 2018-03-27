Лена Хромина с ужасом вспоминает, как ее избил Саймон Марданшин

Когда я приехала домой на Поляну, Сэм увидел меня пьяной, даже не зная о том, что я с кем-то танцевала. Сразу кинул в меня снег, потом начал швырять меня по всей комнате, сломал дверь, перила. Обзывал меня про*титуткой просто потому, что увидел меня пьяной! Все ребята говорили о том, что боялись, что он мне отобьет пятки, потому он бил меня ногами прямо об пол, а я в это время пела песни. И очень хорошо, что в тот момент я была под градусом, потому что я бы все себе отбила, а это была анестезия. Я выпила совсем чуть-чуть, но эффект был такой из-за того, что я вообще не выпиваю.Было очень страшно, потому что в середине ночи он увидел истории, которые снимала Саша. И облил меня водой, потом ударил меня по лицу, я стукнулась о шкаф, потом еще раз ударил меня по лицу, и это была не драка, а избиение. Я ему кричала: «Уйди вон! Мне больно, отойди!» Он не понимал, еще два раза меня стукнул.С утра, когда я проснулась и пришла в административное здание, он уже сидел в кабинете. Я только приоткрыла дверь и сразу закрыла, потому что я его уже боюсь. Он вылетел из кабинета, опять схватил меня за голову. Разнимали уже не участники, а работники. В общем, он был просто озверевший. Все говорили о том, что он шел меня убивать! Так и он говорил… А за что? Я ничего такого сверхъестественного не сделала! Потом, конечно, я говорила о том, что мне плевать, что он уйдет, так и надо ему за то, что он поднимает руку… Но это все была защитной реакцией. На самом деле у меня сильно трещала голова, а когда узнала, что у меня сотрясение, я была просто в шоке.