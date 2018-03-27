Леонид Слуцкий о высылке российских дипломатов из США и стран ЕС: «Абсолютно беспрецедентный по своей политической враждебности антироссийский сговор»

Глава комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что решение о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией подрывает систему международного права и является очередным звеном в цепи провокаций против России.Напомним, после отравления в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Лондон возложил ответственность за происшествие на Москву. При этом никаких доказательств своей правоты Британия не предоставила. Президент США Дональд Трамп распорядился выслать из США 60 российских дипломатов. Также власти США объявили о решении закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Помимо США, Франция, Германия, Латвия, Польша и Украина и некоторые другие страны также высылают представителей российских дипмиссий.«Решение о высылке дипломатов из ряда стран ЕС, а также из США из солидарности с Британией - абсолютно беспрецедентный по своей политической враждебности антироссийский сговор, - заявил Леонид Слуцкий в интервью агентству «ТАСС». - Результатов расследования по делу Скрипаля нет, а виновного в лице России уже назначила не только Великобритания, но и ее союзники в Евросоюзе и Америке. Это звено в цепи провокаций против России, которые просто взрывают всю систему международного права».Парламентарий убежден, что ответные меры РФ будут более чем адекватными и последуют в ближайшее время.