С ангельски красивыми девочками. Они начинающие модели. Спросите, а что ты здесь забыл, старый дед? Забыл я то, что возможно в скором будущем я стану преподавателем в модельной школе для детей. Но не только как модель, но как блогер и буду обучать деток, правильно позировать, модельной проходке, нюансам модлинга, а главное, научу быть уверенными в себе, что очень важно. Это еще не все, буду обучать блогерству, ведь это будущее, где все дети будут рано или поздно, научу грамотно вести соц сети, обрабатывать фото и вообще фотографировать. Это новейшее направление, в котором я чуть ли не первопроходец. Я обожаю детей, меня подкупило это предложение, а посему сейчас идут переговоры по деталям и условиям. Приятно, что меня пригласили, что доверили мне деток, я подружился со всеми, пообещал в следующий раз сделать больше фото и придти с подарками, а дальше я буду строгим и требовательным учителем.
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Новости » Шоу-бизнес » Леша Чайчиц станет преподавателем в модельной школе для детей
Леша Чайчиц станет преподавателем в модельной школе для детей
Добавлено: 27 мар 2018 в 09:35, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 27 мар 2018 в 09:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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