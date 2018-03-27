Леша Чайчиц станет преподавателем в модельной школе для детей

С ангельски красивыми девочками. Они начинающие модели. Спросите, а что ты здесь забыл, старый дед? Забыл я то, что возможно в скором будущем я стану преподавателем в модельной школе для детей. Но не только как модель, но как блогер и буду обучать деток, правильно позировать, модельной проходке, нюансам модлинга, а главное, научу быть уверенными в себе, что очень важно. Это еще не все, буду обучать блогерству, ведь это будущее, где все дети будут рано или поздно, научу грамотно вести соц сети, обрабатывать фото и вообще фотографировать. Это новейшее направление, в котором я чуть ли не первопроходец. Я обожаю детей, меня подкупило это предложение, а посему сейчас идут переговоры по деталям и условиям. Приятно, что меня пригласили, что доверили мне деток, я подружился со всеми, пообещал в следующий раз сделать больше фото и придти с подарками, а дальше я буду строгим и требовательным учителем.