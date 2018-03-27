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Лесин мог погибнуть после избиения по заказу российского олигарха


Добавлено: 27 мар 2018 в 20:50, Категория: Новости на сегодня
Лесин мог погибнуть после избиения по заказу российского олигарха

Российский медиаменеджер Михаил Лесин мог скончаться в результате избиения, проведенного по заказу олигарха, близкого к президенту РФ Владимиру Путину. Такую версию представил в своем докладе бывший сотрудник МИ-6 Кристофер Стил, сообщает Buzzfeed.

Стил ссылается на высокопоставленные источники в России. При этом имени олигарха не приводится.

Согласно версии Стила, для нападения на Лесина были наняты сотрудники российских спецслужб. Они должны были только избить его, однако он умер от травм.

Тело Лесина обнаружили 5 ноября 2015 года в номере отеля в Вашингтоне. Эксперты пришли к выводу, что он умер из-за тупой травмы головы, однако смерть не носила насильственный характер — бывший медиамагнат получил травмы на фоне злоупотребления алкоголем.

Кристофер Стил получил известность после составления компромата на миллиардера, кандидата в президенты США Дональда Трампа. В этом досье утверждалось, что Трамп во время организации конкурса красоты в Москве устраивал оргии с проститутками.


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Добавлено: 27 мар 2018 в 20:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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