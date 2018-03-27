Летчики истребительной авиации ВВО провели в Хабаровском крае воздушный бой с группой самолетов условного противника

В Хабаровском крае в ходе учебно-тренировочных полетов летчики истребительного полка Восточного военного округа отработали ведение маневренного воздушного боя, вступив в противоборство с группой самолетов условного противника, прикрывающей стратегически важный объект.

В ходе проведения занятий экипажи новейших многофункциональных истребителей Су-35С выполнили летные тактические задания, отработав технику одиночного и группового пилотирования, воздушной навигации, а также элементы воздушного боя на различных высотах в условиях динамично меняющейся обстановки.

Экипажи отработали комплекс атакующих и оборонительных маневров в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы с выполнением фигур сложного и высшего пилотажа, в том числе с применением различных тактических приемов.

В ходе тактического противоборства в небе летчики поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника.

Особое внимание было уделено выполнению маневров, направленных на уход из под удара «противника», в том числе от наземных средств противовоздушной обороны.