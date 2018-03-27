Массаж – путь к здоровью

Еще с древних времен массаж считался одним из средств к исцелению. Массажные действия руками в области спины, шеи, рук и ног – восстанавливали воинов после тяжелой битвы, помогали путешественникам, лечили больных и ослабленных людей. Много лет прошло с тех пор, но массаж не утратил своей популярности. Он считается одним из важных элементов восстановительной терапии или лечебного оздоровления всего организма. Прежде всего, это спина и позвоночник – остов нашей системы. От того, насколько он будет здоров (это касается и непосредственно позвонков, и нервных окончаний) будет бодр и здоров человек. Прямая спина и хорошая осанка – основа здорового организма.

Массаж должен выполнять только грамотный специалист. Так как неправильные действия врача могут дать обратный эффект, в организме запустятся негативные процессы. В Севастополе массажистом, имеющим все необходимые документы об образовании и сертификации услуг, является Михаил Угляй. Он занимается мануальной терапией и проводит массаж в Севастополе. Контактная информация, как и возможность записи на консультацию, первичный прием или курс массажа представлена на сайте. Так же вы можете ознакомиться с расценками на различные виды массажных и сопутствующих услуг. Сайт так же знакомит посетителей и историей и необходимостью массажа с указанием конкретных заболеваний, дает определение термина мануальная терапия и пояснения по ее использованию.

Судя по отзывам, оставленным посетителями сеансов массажа на сайте, это грамотный, квалифицированный специалист, который знаком со многими техниками и тайнами это старинного метода лечения. Одним из преимуществ его методов лечения является совмещение классических техник массажа с элементами мануальной терапии. Воздействуя, с одной стороны на определенный точки или части тела, с другой стороны массаж является технологией, расслабляющей и активизирующей внутренние процессы в организме. Это сказывается не только на состоянии опорно-двигательного аппарата, но и влияет, например, на протекание сахарного диабета.

Берегите себя и свое здоровье!