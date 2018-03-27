Мать Мел Би выложила в сеть письмо внучки о насилии в семье

Стивен Белафонте и Энджела
Бракоразводный процесс 42-летней Мел Би и Стивена Белафонте был окончен еще в декабре прошлого года. Тогда по решению суда Белафонте получил право видеться с шестилетней дочерью Мэдисон и алименты в размере 40 тысяч доларов в месяц. Теперь выясняется, что Стивен пытается юридически добиться права на общение с приемной дочерью, 10-летней Энджелой. На волне этих судебных разбирательств мама Мелани Андреа Браун опубликовала письмо своей внучки в Twitter и озаглавила его "Крик о помощи", в нем девочка рассказывает, что была свидетелем того, как ее мать страдала от рукоприкладства Стивена, и просит не разрешать бывшему отчиму ее навещать.
Сам Белафонте отвергает обвинения в домашнем насилии и настаивает, что его не должны разлучать с приемной дочерью Энджелой, которую Мел Би родила после непродолжительного романа с Эдди Мерфи (сам актер не заинтересован в общении с дочерью). Однако в своем письме девочка просит оградить ее от бывшего супруга матери:
Я очень боюсь Стивена. Когда он злится, он ужасен. Я никогда больше не хочу его видеть, я словно пережила ужасный период в жизни. Худшие моменты связаны с моими попытками останавливать драки. Он (Белафонте. — Прим. ред.) говорил мне заткнуться, и я так начинала бояться, что не могла произнести больше ни слова.
Энджела пишет, что отчим запрещал ей иметь домашних животных, зато теперь у нее есть две собаки и коза, и это не единственные перемены в ее жизни:
Я делаю книжки с картинками, и у меня больше нет страха. Мне нравится видеть маму счастливой! Больше нет никакой грусти! Пожалуйста, не заставляйте меня видеть его снова.
После разрыва со Стивеном Мел Браун восстановила свои ранее напряженные отношения с матерью. Мелани была беременна Энджелой, когда она начала встречаться со Стивеном. Именно Белафонте биологическая дочь Мерфи называла папой, поэтому он считает себя ее настоящим отцом. Белафонте даже вытатуировал инициалы Энджелы у себя на запястье.
В доказательство серьезных намерений в отношении Энджелы Стивен опубликовал снимок с ней и Мэдисон, который трогательно подписал:
Я так скучаю по тебе, мой маленький ангел!!! Я буду продолжать бороться, пока не смогу сказать в лицо, как сильно люблю тебя. У меня ощущения, будто мое сердце было вырвано из груди, потому что кто-то хочет использовать тебя в качестве орудия, чтобы причинить мне боль, но я буду бороться за тебя, словно ты моя биологическая дочь!!!