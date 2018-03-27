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Мать Мел Би выложила в сеть письмо внучки о насилии в семье


Добавлено: 27 мар 2018 в 20:05, Категория: Шоу-бизнес
Мать Мел Би выложила в сеть письмо внучки о насилии в семье

Стивен Белафонте и Энджела

Бракоразводный процесс 42-летней Мел Би и Стивена Белафонте был окончен еще в декабре прошлого года. Тогда по решению суда Белафонте получил право видеться с шестилетней дочерью Мэдисон и алименты в размере 40 тысяч доларов в месяц. Теперь выясняется, что Стивен пытается юридически добиться права на общение с приемной дочерью, 10-летней Энджелой. На волне этих судебных разбирательств мама Мелани Андреа Браун опубликовала письмо своей внучки в Twitter и озаглавила его "Крик о помощи", в нем девочка рассказывает, что была свидетелем того, как ее мать страдала от рукоприкладства Стивена, и просит не разрешать бывшему отчиму ее навещать.

Пост Андреа Браун

Сам Белафонте отвергает обвинения в домашнем насилии и настаивает, что его не должны разлучать с приемной дочерью Энджелой, которую Мел Би родила после непродолжительного романа с Эдди Мерфи (сам актер не заинтересован в общении с дочерью). Однако в своем письме девочка просит оградить ее от бывшего супруга матери:

Я очень боюсь Стивена. Когда он злится, он ужасен. Я никогда больше не хочу его видеть, я словно пережила ужасный период в жизни. Худшие моменты связаны с моими попытками останавливать драки. Он (Белафонте. — Прим. ред.) говорил мне заткнуться, и я так начинала бояться, что не могла произнести больше ни слова.

Энджела пишет, что отчим запрещал ей иметь домашних животных, зато теперь у нее есть две собаки и коза, и это не единственные перемены в ее жизни:

Я делаю книжки с картинками, и у меня больше нет страха. Мне нравится видеть маму счастливой! Больше нет никакой грусти! Пожалуйста, не заставляйте меня видеть его снова.

Стивен Белафонте продемонстрировал "свежее" тату с инициалами Энджелы

После разрыва со Стивеном Мел Браун восстановила свои ранее напряженные отношения с матерью. Мелани была беременна Энджелой, когда она начала встречаться со Стивеном. Именно Белафонте биологическая дочь Мерфи называла папой, поэтому он считает себя ее настоящим отцом. Белафонте даже вытатуировал инициалы Энджелы у себя на запястье.

В доказательство серьезных намерений в отношении Энджелы Стивен опубликовал снимок с ней и Мэдисон, который трогательно подписал:

Я так скучаю по тебе, мой маленький ангел!!! Я буду продолжать бороться, пока не смогу сказать в лицо, как сильно люблю тебя. У меня ощущения, будто мое сердце было вырвано из груди, потому что кто-то хочет использовать тебя в качестве орудия, чтобы причинить мне боль, но я буду бороться за тебя, словно ты моя биологическая дочь!!!

Стивен Белафонте с Энджелой и Мэдисон

Мелани Браун и Стивен Белафонте

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Добавлено: 27 мар 2018 в 20:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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