Медики не нашли отравления токсинами в Волоколамске

С 27 марта врачебные бригады начали объезжать населенные пункты Волоколамского района Подмосковья «с целью обследования населения». Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения региона Владимир Ющук.

«По первым заключениям из токсико-химической лаборатории — ни в одном из результатов не обнаружены токсические элементы», — цитирует его пресс-служба главы региона.

Как, в свою очередь, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Московской области, пробы, взятые у детей, обратившихся ранее с отравлением свалочным газом в центральную районную больницу Волоколамска (37 человек) и в Филатовскую ГКБ (3) не выявили острого отравления сероводородом или меркаптанами.

21 марта после очередного выброса свалочного газа в Волоколамске около 60 детей обратились с жалобами в больницу, нескольких привезли на скорой с уроков. У больницы собрались сотни местных жителей, требовавших отставки главы района и губернатора Андрея Воробьева. Глава района спустя два дня был сменен, горожанам пообещали провести дегазацию мусорного полигона.