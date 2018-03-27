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Мемория. Алексей Мусин-Пушкин


Добавлено: 27 мар 2018 в 07:54, Категория: Новости на сегодня
Мемория. Алексей Мусин-Пушкин

27 марта 1744 года родился Алексей Мусин-Пушкин, государственный деятель, собиратель рукописей и русских древностей, нашедший «Слово о полку Игореве».

Личное дело

Алексей Иванович Мусин-Пушкин (1744 – 1817), родился в семье капитана гвардии Ивана Яковлевича Мусино-Пушкина. Артиллерийский и инженерный кадетский корпус, после чего до служил в артиллерии, затем стал адъютантом генерах-фельдцехмейстера Григория Орлова. После опалы Орлова оставил военную службу и отправился за границу, посетил Германию, Францию, Голландию, Италию. С возвращением в Россию начал карьеру на гражданской службе, став в 1775 году церемониймейстером императорского двора. Одновременно Алексей Мусин-Пушкин становится известным коллекционером русских древностей, прежде всего рукописей.

С 1784 года – действительный статский советник. С 1789 года, не оставляя придворной должности церемониймейстера, возглавил «гимназию чужестранных единоверцев». В 1785 году избран почетным членом Академии художеств, а спустя десять лет стал ее президентом. В 1789 стал действительным членом российской Академии, где принимал участие в составлении академического словаря

В это время вокруг Мусина-Пушкина возникает кружок историков, известный как «Кружок любителей отечественной истории», или просто кружок А. И. Мусина-Пушкина, туда входили Иван Болтин, Иван Елагин, Алексей Малиновский, Николай Бантыш-Каменский. Члены кружка занимались изучением и публикацией исторических источников, пропагандой отечественной истории и культуры. Кружок Мусина-Пушкина пользовался неофициальным покровительством Екатерины II. С Мусиным-Пушкиным и его коллегами был тесно связан Николай Карамзин, некоторые другие историки и литераторы. Среди их публикаций «Правда Русская» (1792), «Книга Большому Чертежу» (1792), «Историческое разыскание о времени крещения российской великой княгини Ольги» (1792) Е. Булгариса, «Духовная великого князя Владимира Мономаха детям своим» (1793), «Лексикон Российский исторический, географический, политический и гражданский» Татищева (1793). Лично Мусину-Пушкину принадлежат такие труды, как «Историческое исследование о местоположении древнего Российского Тмутороканского княжения» (1794), «Историческое замечание о начале и местоположении древнего Российского так называемого Холопья города» (1810) и другие статьи по исторической географии, хронологии, палеографии и нумизматике.

Коллекция Мусина-Пушкина росла. Во многих городах у него были агенты, занимавшиеся покупкой рукописей и старых книг. Число рукописей в его собрании, по оценке исследователей, было не меньше 1200. Помимо рукописей Мусин-Пушкин владел картинами, обширным собранием старинных монет и медалей. Некоторые из принадлежавших ему картин приписывались кисти Рафаэля, Леонардо да Винчи и Рубенса

В 1791 году Мусин-Пушкин был назначен обер-прокурором Святейшего Синода. В 1793 году произведен в тайные советники. В 1797 году Мусин-Пушкин получает графское достоинство и становится сенатором.

С приходом к власти Павла I Мусин-Пушкин был отправлен в отставку со всех должностей. До конца своих дней он вел жизнь частного лица в Москве или в имении Иломна. В 1807 году, под влиянием Николая Бантыш-Каменского, написал прошение на имя Александра I, в котором выразил желание передать рукописную коллекцию библиотеке Архива Коллегии иностранных дел, однако передача не состоялась.

Практически все собрание рукописей Мусина-Пушкина погибло во время пожара Москвы в 1812 году. Сохранились около двадцати документов, которые находились в его имении или были даны во временное пользование другим историкам (некоторые летописи уцелели, так как их в это время взял для изучения Карамзин). После гибели своего собрания Мусин-Пушкин снова взялся за коллекционирование старинных документов, но успел собрать немного. После смерти новая коллекция Мусина-Пушкина была передана в общедоступную библиотеку Александра Черткова на Мясницкой.

Умер Алексей Мусин-Пушкин 1 февраля 1817 года.

Граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин. 1770-1780 гг. Wikimedia Commons

Чем знаменит

Наибольшую славу в глазах потомков Алексей Мусин-Пушкин получил как человек, обнаруживший и опубликовавший «Слово о полку Игореве». Оригинал рукописи, содержавшей этот литературный памятник, погиб в 1812 году. До нас дошли копия, сделанная в 1795 году для Екатерины II и первое печатное издание «Слова…», вышедшее в 1800 году под названием «Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Новогорода-Северского Игоря Святославича, писанная старинным языком в исходе XII столетия…». Сохранились также выписки из оригинала, которые делали Александр Малиновский и Николай Карамзин.
Над подготовкой издания 1800 года работали Николай Бантыш-Каменский (древнерусский текст) и Александр Малиновский (перевод и комментарий). Большая часть тиража первого издания находилась в 1812 году во дворце Мусина-Пушкина на Разгуляе и сгорела вместе с собранием рукописей. До наших дней дошло более 60 экземпляров первого издания.

О чем надо знать

История приобретения Алексеем Мусиным-Пушкиным рукописи со «Словом о полку Игореве» содержала много неясностей. Сам собиратель умалчивал о подробностях, что позволяла сторонникам версии о поддельности «Слова…» отвергать само существование оригинала. Важные детали этой истории удалось выяснить исследователям лишь в 2010-е годы.

По словам Мусина-Пушкина, рукопись находилась у Иоиля Быковского, бывшего архимандрита упраздненного по указу Екатерины II Спасо-Ярославского монастыря Иоиля (Быковского). В конце 1780-х у Иоиля ее купил агент Мусина-Пушкина, работавший в Ярославле. Позже ученые нашли в описях книг Спасо-Ярославского монастыря упоминание хронографа с каталожным номером 285, причем в описи 1787 года напротив него была приписка “отдан”, а в описи 1788 года – “уничтожен за ветхостью и согнитием”. Долгое время считалось, что это и есть рукопись, проданная Иоилем Мусину-Пушкину.

Однако в 1992 году Е. В. Спицына обнаружила, что хронограф за номером 285 на самом деле вернулся в Ярославль и хранится в городском музее. Текста «Слова о полку Игореве» эта рукопись не содержала. История обнаружения «Слова…» вновь стала загадкой.

Причина замалчивания обстоятельств приобретения рукописи кроется в желании Мусина-Пушкина скрыть дату ее обнаружения. Дело в том, что изначально он собирал русские манускрипты, действуя как частное лицо, но с 1791 года, когда он стал обер-прокурором Синода, собирание рукописей стало его должностной обязанностью. Согласно повелению Екатерины II, старинные документы из русских монастырей „до российской истории относящиеся“ должны были быть переданы в Синод, а Мусин-Пушкин контролировал этот процесс. Пополнение ими личной библиотеке было бы злоупотреблением служебным положением.

Есть весомые основания считать, что Мусин-Пушкин несколько раз использовал свою должность и присвоил присылаемые из монастырей рукописи. После его ухода в отставку обнаружилось, что из присланных в Синод рукописей девять отсутствуют. Мусин-Пушкин объяснил это тем, что данные рукописи он по требованию Екатерины II передал лично ей. Умершая к тому времени Екатерина не могла опровергнуть это, а рукописи так и не были нигде найдены.

Проследить историю манускрипта, содержавшего «Слова о полку Игореве», смог сотрудник Института русской литературы Александр Бобров. Одна из девяти пропавших рукописей по описанию была очень похожа на мусинский список «Слова…». Исследовав реестры монастырских библиотек и передаточные описи, Александр Бобров установил, что рукопись хранилась в Кирилло-Белозерском монастыре. Оттуда в 1791 году, после повеления Екатерины, ее отправили к митрополиту новгородскому и санкт-петербургскому Гавриилу, который должен был переслать рукописи из подведомственных ему монастырей в Синод. Туда рукопись попадает в декабре того же года. Видимо, Мусин-Пушкин, познакомившись с содержанием присланных рукописей, присвоил ее себе, а историю с Ярославлем и архимандритом Иоилем выдумал позднее, чтобы скрыть, что получил рукопись, находясь в должности обер-прокурора Синода. Архимандрит Иоиль умер в 1798 году и в момент публикации «Слова о полку Игореве» уже не мог опровергнуть эти сведения.

Прямая речь

Будучи крайний древностей наших любитель, великим трудом и иждивением, а больше по счастью, по пословице: на ловца и зверь бежит, собрал много книг, весьма редких и достойных уважения, от знающих в таких вещах цену.
Историк Иван Болтин

Трудно понять, как и чем в людях, как Мусин-Пушкин, воспитывалась любовь к родной старине. Во всяком случае не тогдашней школой; там преподавалось все, кроме того, что касалось отечества. Может быть, здесь было влияние национально-патриотического направления времен Елизаветы, еще не угасшее в то время. С любовью к родной стране Мусин-Пушкин соединял не меньшую любовь к искусствам. По выходе в отставку он предпринял трехлетнее путешествие по Европе. По возвращении он несколько лет был церемонеймейстером при дворе Екатерины, потом обер-прокурором св. Синода (1791), наконец, президентом академии художеств (1794), которая была учреждена Елизаветой и преобразована Екатериной. Обладая значительными средствами, он принялся за собирание письменных и вещественных памятников отечественной старины. По смерти Петра Крекшину для окончания его записок о преобразователе был открыт кабинет Петра. Мусину-Пушкину сообщили, что все книги и бумаги Крекшина куплены торговцем Сопиковым. Мусин-Пушкин немедленно купил всю кучу, не разбирая ее. Здесь оказался древнейший из известных списков Начальной летописи -- Лаврентьевский. В провинции он имел комиссионеров для покупки старинных рукописей. Когда, стала известна страсть Мусина-Пушкина, многие дарили ему находившиеся у них рукописи, между прочим, и сама Екатерина. Особенно обильный источник открылся Мусину-Пушкину с назначения его в обер-прокуроры св. Синода. Тогда под его рукой оказались часто знающие дело помощники из духовенства. По его настоянию Екатерина в августе 1791 г. издала указ об извлечении из монастырских архивов старинных документов.
Василий Ключевский «Лекции по русской историографии»

Пять фактов об Алексее Мусине-Пушкине



Источники называют разные варианты места рождения графа Мусина-Пушкина. Согласно одним, он родился в Москве, согласно другим, в родовом имении в селе Иломна Ярославской провинции Московской губернии. В Иломне Мусин-Пушкин был похоронен. При строительстве Рыбинского водохранилища село Иломна было затоплено.



Первое печатное издание «Слова о полку Игореве» продавалось «книжных купца Кольчугина лавках, что на Никольской улице» за «130 коп. в бумажной обложке».



Часть своего собрания Мусин-Пушкин пожертвовал в Оружейную палату, за что Александр I поблагодарил его в личном письме и пожаловал отделанную бриллиантами табакерку.



В здании дворца Мусина-Пушкина на Разгуляе сейчас располагается Московский государственный строительный университет. Современный адрес здания – Спартаковская улица, дом 2/1. Возможно, архитектором дворца был Матвей Казаков.



В Петербурге особняк Мусина-Пушкина расположен по адресу набережная Мойки, дом 104. В нем находится музыкальное училище имени Римского-Корсакова.

Материалы об Алексее Мусине-Пушкине
Статья об Алексее Мусине-Пушкике в русской Википедии
Алексей Мусин-Пушкин в проекте «Хронос»
Козлов В. П. Мусин-Пушкин Алексей Иванович // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»
Бобров А. Г. Происхождение и судьба Мусин-Пушкинского сборника со «Словом о полку Игореве» // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2014. Т. 62. С. 528-553.


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Добавлено: 27 мар 2018 в 07:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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