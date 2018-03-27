Между Газпромом и Нафтогазом начались переговоры о расторжении контрактов

Компании Газпром и Нафтогаз Украины официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

Заместитель председателя правления российского монополиста Александр Медведев отметил: «Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча Газпрома и Нафтогаза, переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался».

По словам Медведева, российская компания оспорит решение арбитража. Также, он добавил: «Кроме того, Газпром еще раз уведомил Нафтогаз, что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту — апелляция по этому делу будет подана до конца марта».