МИД России пообещал жесткий ответ на высылку дипломатов из США

Решение США о высылке 60 российских дипломатов не останется «без жестких ответных мер», сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Накануне США заявили о высылке из страны 48 российских дипломатов и 12 членов постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке. Также будет закрыто консульство России в Сиэтле.

Такие меры были приняты из-за подозрений в причастности России к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. 4 марта, как сообщали британские власти, Скрипали впали в кому из-за отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» российского происхождения. Великобритания обвинила в преступлении Россию и выслала 23-х сотрудников российской дипмиссии.

26 марта США, а также еще полтора десятка стран поддержали Лондон. От одного до четырех российских дипломатов высылают, в частности, Германия, Франция, Чехия, Нидерланды, Эстония. Украина вышлет 13 российских дипсотрудников. В общей сложности с учетом Великобритании будут высланы около 140 россиян.

Рябков призвал Лондон «прекратить вводить собственное население и международное сообщество в заблуждение», утверждая, что Москва стоит за покушением на Скрипалей.