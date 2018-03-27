Министр обороны Великобритании отрапортовал о «безоговорочной победе» над Путиным

Москве не удалось вбить клин между Лондоном и его союзниками.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в рамках визита в Эстонию.

По словам британского политика, «всеобщая мировая поддержка» Британии стала «поражением» для российского лидера Владимира Путина.

Как отмечает издание Sky News (перевод RT), глава британского оборонного ведомства является одним из самых ярых обличителей «причастности» Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери на британской территории.

Ранее Уильямсон отметился ответом на вопрос о реакции Кремля на высылку российских дипломатов. Он сказал, что «Москва должна уйти и заткнуться».