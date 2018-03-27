Минобороны: Жертвами обстрела боевиков стали 27 мирных жителей Дамаска

В течение вторника боевики шесть раз открывали огонь по жилым кварталам сирийской столицы, выпустив в общей сложности 13 мин.

Об этом во вторник вечером сообщает генерал-майор Юрий Евтушенко – руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, отмечая, что в результате обстрела погибли 27 мирных жителей и еще 58 человек получили ранения.

«В течение дня боевики незаконных вооруженных формирований из района Мухайям эль-Ярмук провинции Дамаск шесть раз обстреляли столичные кварталы, выпущено 13 мин. Погибло 27 и ранено 58 мирных жителей. Есть разрушения», - сообщил глава ЦПВС.

Также он отметил , что ирано-российско-турецкий Координационный центр в течение минувших суток продолжал фиксировать факты нарушения режима перемирия в сирийских провинциях Алеппо, Дераа и Латакия.