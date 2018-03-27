Миронов призвал закрыть кинотеатры в торговых центрах

Тема: Пленарное заседание Госдумы 27 марта

Собственники торговых центров должны временно закрыть кинотеатры и развлекательные комплексы для того, чтобы провести проверку безопасности их использования. Об этом журналистам во вторник заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

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«Я буду настаивать на том, чтобы власть приняла решение о закрытии развлекательных центров и кинотеатров в торговых центрах», — сказал он. По словам депутата, он напрямую обратился к владельцам торгово-развлекательных комплексов с предложением самим провести проверку безопасности во всех используемых помещениях.

«И только после тщательной проверки с чистой совестью можно открывать», — сказал Миронов. Пожар в Кемерово в ТРЦ «Зимняя вишня» случился вечером 25 марта. По одной из версий причиной трагедии стала неисправная проводка. На начало пожара в здании находилось около 1,5 тыс. человек, пожарные вывели 700 человек, погибли 64 человека.

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