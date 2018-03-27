Молдова сегодня: Провал румынских фашистов и «гибель» Майи Санду

Последние выступления и действия Майи Санду заставляют нас прийти к выводу, что среди молдавского истеблишмента рядом с господином Лянке в скором времени появится очередной политический труп…

В молдавской столице прошли мероприятия, приуроченные к 100-й годовщине оккупации земель днестровского региона армией соседней Румынии.

Загодя многие эксперты и аналитики самых разных политических взглядов предвещали, что на прошедших выходных должны были пройти массовые уличные акции, организованные Бухарестом, по итогам которых предполагался захват парламента, свержение действующего президента и даже «долгожданное» объединение с соседней страной.

Хоть и ожидаемо, но все же к счастью, всего этого не произошло. На площади вышло несколько тысяч человек: кто-то пришел из любопытства, кто-то представлял средства массовой информации, наверняка в числе участников шествия были и переодетые представители молдавских спецслужб и полиции, которые в теории должны контролировать самых оголтелых фашистов.

Не сильно унионистам помогли показать масштабность мероприятия и несколько сотен (по разным оценкам — от 200 до 1000) футбольных хулиганов, которые приехали в Кишинев из Румынии.

В итоге, по завершении марша румынских националистов только ленивый не написал о полном провале современных коллаборационистов, мечтающих втянуть земли Днестра в состав соседнего государства.

Не будем повторять мысли и умозаключения наших коллег — действительно, все прошло скромно, а выражение лиц участников шествия было схоже с мимикой представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, решивших пройтись по улицам российских городов в День ВДВ.

Тем не менее, я не до конца согласен с большинством журналистов и политических деятелей, сообщивших о полном фиаско, которое потерпели униаты.

Как такового поражения сторонники подчинения Бухаресту не потерпели: на улицы Кишинева вышли все их реальные сторонники, а румынские кураторы привезли максимально возможное количество сочувствующих.

Трудно было ожидать каких-либо массовых акций, если из числа жителей молдавского государства не более 2% готовы обсуждать саму возможность подчинения Румынии, а ратуют за «унирию» и того меньше.

Также стоит отметить тот факт, что лидеры молдавских неонацистов, представляющие либеральную партию Михая Гимпу и «Нацединство» Анатолия Шалару давно уже не пользуются какой-либо поддержкой даже среди своих единомышленников.

Таким образом, учитывая реальное отношение большинства молдаван к подчинению Бухаресту, а также низкий уровень доверия как румынских властей, так молдавских неонацистов к лидерам униатских движений, можно прийти к выводу, что господа Гимпу и Шалару сработали на максимум своих возможностей.

Однако один политический деятель действительно потерпел в эти выходные полное фиаско и в очередной раз приблизился к званию «политический труп европейской Молдовы». Как вы могли догадаться из названия статьи, речь идет о Майе Санду.

Чуть больше года назад эта представительница так называемой прозападной оппозиции смогла настолько задурманить разум людей, которые до сих пор верят в сказки про евроинтегрированное молдавское государство, что смогла набрать на выборах более 40% голосов избирателей.

В последнее же время «Белоснежка молдавской политики» со скоростью света теряет сторонников.

В поисках поддержки у самых разных слоев населения Санду готова участвовать в любых маршах и шествиях.

Так, в международный женский день она прошлась с представительницами нетрадиционной сексуальной ориентации, что заставило пользователей социальных сетей вновь усомниться в истинных причинах ее семейного положения, а на выходных представительница проевропейской оппозиции приняла участие в мероприятии унианистов.

Правда, появление этого некогда популярного деятеля ничуть не увеличило число участников шествия.

Что ж, последние выступления и действия Майи Санду заставляют нас прийти к выводу, что среди молдавского истеблишмента рядом с господином Лянке в скором времени появится очередной политический труп…

Наверное, это к лучшему! Ведь снижение уровня доверия к евроинтегрированным политикам, чья деятельность без стеснения финансируется из Вашингтона и Бухареста, может свидетельствовать об окончательном отрезвлении умов жителей днестровского региона, — все больше молдаван перестают верить в сказки о мнимом счастливом будущем в дружной семье стран Старого Света.

В заключение же этой небольшой заметки стоит обратиться ко всем жителям Молдовы и призвать вас, дорогие сограждане, не расслабляться.

Ведь даже если все жители нашего небольшого государства будут осознавать губительность возможного подчинения Бухаресту или же государственного переворота по украинскому сценарию, то на земли Днестра всегда могут приехать «гастролеры» из соседних стран для реализации программ своих кураторов.

Так, если в Кишинев свободно въехало около тысячи румынских неонацистов, то где гарантия, что на молдавский евромайдан не прибудут десятки тысяч боевиков «правого сектора» и футбольных хулиганов самых разных национальностей?!

Так что, пока все ключевые органы государственной власти и силовые структуры не будут в руках истинных патриотов своей страны, людей, которые работают на благо Родины, а не для увеличения счета в швейцарском банке, ожидать спокойной жизни нам не стоит…

Александр Медведев, специально для «Русской Весны»