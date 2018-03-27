Мозер: фигуристы Тарасова/Морозов идут на новый олимпийский цикл

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Серебряные призеры чемпионата мира-2018 в парном катании Евгения Тарасова/Владимир Морозов идут на новый олимпийский цикл, по Александру Энберту были вопросы, но они с Натальей Забияко продолжат выступать, заявила в интервью РИА Новости тренер фигуристов Нина Мозер.

Тарасова/Морозов и Энберт/Забияко стали серебряными призерами командных соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане.

"Женя Тарасова с Володей Морозовым идут на следующий четырехлетний олимпийский цикл, Наташа Забияко при вылете из Пхенчхана тоже мне сказала, что она на 100% будет готовиться к следующим Олимпийским играм. По поводу Саши Энберта были некоторые вопросы, у него болячки, что называется, из прошлого, но в любом случае пара Забияко/Энберт не заканчивает карьеру, а продолжает кататься", - сказала Мозер.

"Чисто психологически Энберт настраивался на завершение карьеры после Пхенчхана. Но мы все вопросы с ним обсудили, и могу повторить, что пара готовится к следующему сезону. У нас был камень, даже булыжник, с которым Наташа никак не могла справиться. Второй тройной прыжок. Перед чемпионатом мира в Милане мы изменили тактику подготовки произвольной программы. Я рискнула и поменяла план, теперь я точно знаю, что это сработало. Думаю, что в следующем сезоне они смогут подняться на пьедестал мирового первенства", - добавила тренер.

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