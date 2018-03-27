Мужское - женское. Терминал (27.03.2018)

Добавлено: 27 мар 2018 в 19:51 ,

Мужское – женское. Терминал последний выпуск 27 марта. 76-летняя Нина Ивановна из Краснодара уже почти два года живет в аэропорту. По словам пенсионерки, племянница Ирина обманным путем завладела квартирой и выжила ее из дома. Как на самом деле старушка оказалась на улице и почему поселилась именно в аэропорту? Что скрывает пенсионерка, живущая в терминале. Проект, который с помощью экспертов и зрителей постарается помочь мужчинам и женщинам разобраться в их отношениях и преодолеть житейские проблемы. Ведущие — Александр Гордон и Юлия Барановская.



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