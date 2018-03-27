Начальник Военного института железнодорожных войск и военных сообщений генерал-майор Игорь Горяинов ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

Накануне 100-летия Военного института железнодорожных войск и военных сообщений публикуется интервью его начальника генерал-майора Игоря Горяинова.

О достижениях технологического направления «искусственный интеллект» и его перспективах для военного дела идет речь в беседе с начальником Главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Министерства обороны Российской Федерации генерал-майором Олегом Масленниковым.

В репортаже из Международного противоминного центра ВС РФ в подмосковном Нахабине рассказывается о Военно-практической конференции по внедрению опыта выполнения задач инженерного обеспечения в Сирии. Участникам конференции был представлен новый защитный костюм сапёра тяжёлого класса «Доспехи», предназначенный для оснащения групп разминирования при проделывании проходов в минных полях.

Сообщается о ходе боевой подготовки военнослужащих бригады специального назначения в Западной Сибири, ее военнослужащие совершили десантирование на парашютах Д-10 и «Арбалет-2».

Кроме того, газета информирует о том, что ФГБУ Министерства обороны Российской Федерации «Центральное жилищно-коммунальное управление» совместно с одним из крупнейших банков с государственным участием приступило к реализации пилотного проекта, обеспечивающего работу технологии «расщепления платежей» в сфере услуг военного ЖКХ.