Наталья Водянова призывает к национальному трауру в связи с трагедией в Кемерово

Страшная трагедия в Кемерово очень тронула Наталью Водянову, как и всех других. На своей странице в Instagram Наталья предложила план действий и призвала объявить национальный траур в связи с трагедией, которая произошла 25 марта.



Модель и многодетная мать считает, что начать нужно с самого банального — составить самый реальный список жертв, пропавших без вести и пострадавших во время случившегося. «Я не могу наблюдать как задвигается, затаптывается, заметается под ковер чьих-то интересов главная ценность, абсолют человечности — единица жизни. Во-первых, как и в Крымске, я считаю, что помощь должна начаться со списка пропавших, погибших и пострадавших. Настоящего, полного, не мухлежного списка.» — пишет Водянова в своем инстаграме, обращаясь к пользователям сети.

Вторым кардинальным действием Наталья назвала национальный траур. «Во-вторых, хотя у меня нет никакого особенного формального права, но я требую и хочу, чтобы каждый из вас, читающих это, присоединился и потребовал жестко и бескомпромиссно от страны, от друг друга и от нашей власти объявить национальный траур! Что-то с нами не так, если смерть больше 60 человек (цифра наверняка занижена), многие из которых — дети, не сигнализирует о национальной трагедии,» — пишет модель, призывая всех подписать петицию на change.org.



Наталья сообщает, что уверенна в занижении цифр погибших в ТЦ во время пожара. Но РБК директор кемеровского муниципального предприятия «Спецбюро» Игорь Алхимов утверждает, что сотни погибших, как заявляют в социальных сетях, это лишь догадки и преувеличения. По его словам, в моргах находится 57 трупов.

«57 тел, которые находятся [в морге], — это действительно реальная цифра. Наше предприятие забирало от первого до последнего покойного, занималось транспортировкой погибших с места происшествия», — сказал он в разговоре с корреспондентом РБК, добавив, что иная информация о числе погибших, а также «что там говорят какие-то товарищи про подготовку большого числа мешков для погибших — это все чушь» — сообщает Алхимов.