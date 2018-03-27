Небензя: Запад мог решить выслать российских дипломатов до отравления Скрипаля

Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя дал свою оценку последним событиям на мировой политической арене, связанным с высылкой российских дипломатов из нескольких стран Европы и США.

Постпред РФ считает, что договорённость о дипломатической войне с Россией была сделана заранее.

Небензя высказал предположение, что страны Запада еще до отравления Сергея Скрипаля в Британии договорились о координации совместных действий по высылке российских дипломатов.

Такую информацию он предоставил в ответ на слова своего британского коллеги Карен Пирс, которая приветствовала солидарность союзников против РФ, сообщает tsargrad.

Небензя уверен, что дела Скрипаля вовсе не существует. Есть бездоказательный совместный приговор. В связи с этим дипломат задался вопросом, что предшествовало данному приговору: отравление Скрипаля или совместная договорённость Запада в объявление дипломатической войны России?