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Несколько регионов объявили траур после пожара в Кемерово


Добавлено: 27 мар 2018 в 15:44, Категория: Новости на сегодня
Несколько регионов объявили траур после пожара в Кемерово

После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, траур по погибшим помимо Кемеровской области объявили еще в нескольких регионах.

Как пишет «Коммерсантъ», траур объявлен в Приморском крае, Бурятии и Ингушетии, а также в Екатеринбурге.

Кроме того во Владивостоке, в Бурятии и Ингушетии до 29 марта будут отменены все развлекательные мероприятия и телепрограммы.

Общероссийский траур в связи с трагедией не объявлялся.

Власти Рязанской области вначале сообщили о трауре, а затем удалили это сообщение.


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Трехдневный траур по жертвам пожара в кемеровском ТЦ начался в Кузбассе
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур
Добавлено: 27 мар 2018 в 15:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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