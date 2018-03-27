Несколько регионов объявили траур после пожара в Кемерово

После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, траур по погибшим помимо Кемеровской области объявили еще в нескольких регионах.

Как пишет «Коммерсантъ», траур объявлен в Приморском крае, Бурятии и Ингушетии, а также в Екатеринбурге.

Кроме того во Владивостоке, в Бурятии и Ингушетии до 29 марта будут отменены все развлекательные мероприятия и телепрограммы.

Общероссийский траур в связи с трагедией не объявлялся.

Власти Рязанской области вначале сообщили о трауре, а затем удалили это сообщение.