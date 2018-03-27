Нейрофизиологи не смогли объяснить, почему пожилые люди мало спят

Длительные наблюдения за работой мозга молодых и пожилых крыс не раскрыли различий в работе нервных клеток, управляющих сном, что делает загадку чуткого старческого сна еще более таинственной, заявляют нейрофизиологи в статье, опубликованной в Journal of Neuroscience.В последние годы ученые вновь начали спорить о том, чем является процесс старения и смерти людей и животных. Некоторые биологи и эволюционисты считают, что этот процесс не случаен и что его контролирует своеобразная "программа смерти" — определенный набор генов, заставляющий тело дряхлеть и умирать и тем самым уступать место новому поколению себе подобных.Другие возрастные изменения, в том числе и небольшая продолжительность сна у пожилых людей и животных, как недавно обнаружили ученые, может быть тоже связана с эволюцией. Засыпая раньше молодежи и просыпаясь раньше и быстрее нее, "дедушки" и "бабушки" предков Homo sapiens могли защищать их от ночных хищников и других угроз.Владислав Вязовский, нейрофизиолог из Оксфордского университета (Великобритания), и его коллеги попытались выяснить, что именно заставляет пожилых людей быстро просыпаться и тяжело засыпать, наблюдая за работой мозга трех групп мышей – "тинейджеров" в возрасте 5 месяцев, годовалых взрослых особей и двухлетних "стариков".