Ольга Рапунцель не хочет участвовать во лжи

Я на домашнем. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Муж на работе, а мне дома есть чем себя занять, но сегодня некому меня сфотать. У нас в доме царит Любовь, уют, гармония, и никому не позволю влезть в мою семью. Я никогда не шла против своей семьи, в отличие от некоторых. Я всегда буду горой за свою семью. Мы женщины хранительницы домашнего очага. Я ангел чистоты, жрица порядка, богиня уюта и любви.К родам мы морально и физически готовы, хочу поскорее познакомится со своей крохой. У нас все собрано, все готово, мысли только положительные. Я очень жду и я знаю, вы ждёте тоже вместе со мной. И все, что сейчас происходит со мной в рамках проекта, вы знаете, о чем я и о ком я, мне все равно! Но если серьёзно, я возмущена поведением родного человека, я знаю вы тоже, но я не хочу участвовать во лжи и стараюсь не обращать на это внимание, так проще жить. У меня своя жизнь, свой мир, никого не трогаю, мне не до этого, я вообще не при делах и Дима тоже! Спасибо большое вам, мои хорошие, за поддержку. Вы мне пишите такие приятные, тёплые слова. Заступаетесь за меня, жалеете меня. Я вас всех люблю. И я сама не понимаю, за что ко мне так, время покажет! Дай Вам Бог того вдвойне, чего желаете вы мне.