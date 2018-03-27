Отец Бритни Спирс больше не будет контролировать ее расходы

Джейми Спирс и Бритни Спирс

После того, как у Бритни Спирс в 2008 году случился нервный срыв на фоне развода с мужем Кевином Федерлайном, всеми финансовыми делами певицы занялся ее отец Джейми. Свои расходы из-за нестабильного психо-эмоционального состояния артистка контролировать не могла, поэтому суд уполномочил его отвечать за траты дочери. Помогал Бритни ее отец, надо сказать, отнюдь не безвозмездно, а получал за это приличное жалованье в размере 130 тысяч долларов. Однако теперь, как сообщают инсайдеры, судебное решение может быть отменено.

Джейми активно консультируется с медиками, чтобы определить, нужна ли ей еще его опека. Бритни чувствует себя достаточно уверенно, чтобы снова взять под контроль свою жизнь. Прогресс, который сделала Бритни за последние несколько лет, был очень существенным,

— сказал инсайдер.

Бритни и Джейми Спирс

Сейчас в жизни Бритни Спирс, кажется, действительно царит гармония. Она воспитывает двоих сыновей, 12-летнего Шона и 11-летнего Джейдена, которых родила в браке с Кевином Федерлайном, уже больше года встречается с Сэмом Асгари и даже планирует снова стать мамой. В ее музыкальной карьере тоже все складывается весьма удачно — летом певица отправится в большой гастрольный тур, который продлится почти два месяца.

Бритни Спирс и Сэм Асгари