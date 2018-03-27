ОЗХО проведет анализ отравившего Скрипаля вещества за пару недель

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в течение 2-3 недель проведут анализ вещества, которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю, передает РИА Новости.

По его словам, образцы вещества, взятого в британском Солсбери, где произошло отравление, собраны и «анализируются в разных лабораториях».

Узюмджю заявил, что как только исследование будет завершено, ОЗХО «поделится результатами».

«Вначале с Великобританией», — сказал руководитель организации.

На вопрос, предоставит ли ОЗХО эти результаты также и России, чиновник ответил: «Да, посмотрим».

С 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль находятся в коме. Как сообщали британские власти, они были отравлены веществом «Новичок» российского происхождения. Россия, по мнению Великобритании, также «с высокой долей вероятности» стоит за преступлением.

Из-за этого из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.

26-27 марта к Великобритании присоединились США, 16 стран ЕС, Украина, Канада, Норвегия и НАТО.

Больше всего — 60 дипломатов — высылают США. Украина вышлет 13 россиян. От одного до четырех дипломатов также объявили персонами нон грата Германия, Франция, Чехия, Польша и другие страны.